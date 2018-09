LLORIS, 20 MESI DI SOSPENSIONE PATENTE

12/09/2018

Hugo Lloris, capitano e portiere del Tottenham e della nazionale francese, è stato condannato a 20 mesi di sospensione della patente e a un'ammenda di 50.000 sterline (56.200 euro) per guida in stato di ebbrezza. Il giocatore, che si è dichiarato colpevole, era stato arrestato il 24 agosto alla guida della sua Porsche dopo un controllo a Gloucester Place, nel centro di Londra. Il suo tasso alcolemico è risultato di 80 microgrammi, più del doppio del limite in vigore nel Regno Unito, 35 microgrammi per litro.