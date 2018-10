Lippi: "Juve troppo forte, credo che la corsa scudetto sia già chiusa"

01/10/2018

"Il mio contratto in Cina scade il 31 gennaio 2019, al termine della Coppa d'Asia. Non so cosa succederà dopo, ma ho voglia di tornare a casa e penso che questa, per me, sarà l’ultima esperienza". Parole dell'ex ct della Nazionale Marcello Lippi. Sul campionato. "Il duello sarà sempre fra Juve e il Napoli, Inter, Milan e Roma cresceranno ma, nonostante tutto, la Juve è ancora troppo più forte. La sensazione è che la corsa scudetto sia già finita".