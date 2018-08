Psg, Tuchel "sacrifica" Buffon: "Areola ha bisogno di giocare per la Champions"

24/08/2018

Gigi Buffon guarderà dalla panchina le partite contro Angeres e Nimes perché Tuchel vuol far mettere minuti nelle gambe di Areola, destinato a giocare in Champions League vista la squalifica dell'ex juventino. “Non mi piace mandare Buffon in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare il ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara", ha detto Tuchel.