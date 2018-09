LIGUE 1: VIOLENTI SCONTRI NEL DERBY MONTPELLIER-NIMES

30/09/2018

Il Montpellier ha battuto per 3-0 il Nimes nel derby della Linguadoca che tornava in Ligue 1 dopo 25 anni, grazie alle reti di Ambroise Oyongo, Andy Delort e Gaetan Laborde. La partita è stata però' caratterizzata dai violenti incidenti scoppiati sugli spalti, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la gara per diversi minuti visto il cedimento di una barriera con conseguente invasione di campo dei tifosi. E' dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa per riportare l'ordine, con il presidente del Montpellier Laurent Nicollin intervenuto a sua volta nel tentativo di ripristinare la calma. Ora il Montpellier rischia la sconfitta per 0-3 a tavolino.