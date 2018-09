LIGA, BARCELLONA-GIRONA A MIAMI

11/09/2018

La Liga, il Girona e il Barcellona hanno chiesto alla federcalcio spagnola l'autorizzazione per far giocare il derby tra le due squadre, in programma alla 21/a giornata, il 26 gennaio a Miami nell'Hard Rock Stadium. Lo comunica la Liga in una nota, dopo aver annunciato a metà agosto di aver trovato un accordo con la società Relevent dalla durata di 15 anni per far disputare in suolo statunitense una partita per promuovere il campionato spagnolo nel nord America. Questa decisione presa dalla Liga ha suscitato molte polemiche in Spagna, soprattutto da parte delle organizzazioni di tifosi e del sindacato dei giocatori, che in una nota di ieri ha dichiarato che "sarebbero stati i calciatori a prendere la decisione finale".