Serie C, buona la prima di Brocchi al Monza: battuto il Fano

28/10/2018

Christian Brocchi esordisce con una vittoria sulla panchina del Monza . In casa del Fano , 2-0 firmato da Tommaso Ceccarelli su punizione al 64' e da Simone Iocolano in contropiede al 93', con i marchigiani in dieci per l'espulsione di Filippini . È la prima vittoria anche per il duo Berlusconi-Galliani alla guida del club, Monza che sale a 14 punti e in quinta posizione in classifica nel girone B di Serie C .

Brocchi vara il suo primo Monza con un 4-3-1-2 con Iocolano alle spalle di Jefferson e Ceccarelli. Jefferson però deve dare forfait dopo 18 minuti, altra brutta notizia per i brianzoli già costretti a rinunciare allo squalificato Cori. Subentra Reginaldo, ma per tutto il primo tempo la manovra non trova sbocchi, anzi è il Fano a rendersi più pericoloso, chiamando Liverani a un paio di interventi abbastanza importanti con Ferrante.



Nella ripresa, Monza che entra in campo con maggiore convinzione e che trova il gol con una bella punizione di Ceccarelli dal limite. La squadra brianzola si scioglie e va subito vicina al raddoppio: Iocolano viene fermato in uscita dal portiere Sarr, poi D’Errico prova il pallonetto ma senza trovare la porta. La gara si innervosisce e il Fano rimane in dieci, all’80’, per il rosso diretto a Filippini per un fallo su Riva. Il Monza a quel punto ha notevoli spazi per le ripartenze, dopo qualche contropiede sprecato Iocolano chiude il conto in pieno recupero. Esordio convincente per Brocchi, che può guardare con fiducia al prossimo futuro.