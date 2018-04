Como, niente soldi dalla sig.ra Essien: addio Lega Pro

29 giugno 2017

Il Como Football Club , che nel marzo di quest'anno è stato acquistato dalla moglie di Michael Essien per 237mila euro, non potrà iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro e dovrà ripartire dalla Serie D. Sono, infatti, scaduti ieri i termini previsti dalle norme per inoltrare la richiesta di affiliazione e da parte della presidente Akosua Puni Essien non è sono arrivati i soldi necessari. Oggi è l'ultimo giorno per iscriversi al campionato, ma senza affiliazione, la domanda verrà rigettata.

Chissà come risuonano nelle orecchie dei tifosi comaschi delusi le parole pronunciate dalla Signora Essien lo scorso 16 marzo, giorno di acquisto del club lariano. "Creeremo le condizioni per portare l'Fc Como in serie B al più presto" disse orgogliosa.



A distanza di pochi mesi, però, la realtà è ben diversa e piuttosto amara. Il bonifico per l'affiliazione non è arrivato e quindi l'iscrizione alla Lega Pro è ora legata ai ricorsi con i tribunali e gli organi di giustizia sportiva. Sempre che in giornata arrivino i soldi. Ipotesi a cui pochi comaschi ormai credono più.