Berlusconi si prende tutto il Monza e pensa a Brocchi

19/09/2018

Il Monza sta per passare nelle mani di Silvio Berlusconi. La novità è che l'ex presidente del Milan acquisterà il 95% del club di Serie C e non più solo il 70%. A confermarlo è stato l'attuale patron Nicola Colombo: "Mi resterà il 5%. Avrei comunque avuto la minoranza delle quote, quindi a me tra cinque e trenta per cento cambia veramente poco", in un'intervista a Il Giorno. L'annuncio è atteso per i prossimi giorni. Intanto per la panchina Berlusconi e Galliani pensano a Brocchi.