Var, Lotito attacca Nicchi: "Me la spieghi, senza errori saremmo primi"

29 gennaio 2018

Una domenica da incubo quella del Var, incapace di correggere errori grossolani in tutta Italia da Napoli a Milano, passando per Crotone. Una riflessione da fare tenendo conto i primi mesi di sperimentazione che ora, nel momento caldo della stagione, sta creando non pochi problemi. Tra i più danneggiati durante l'anno c'è la Lazio di Simone Inzaghi, battuta dal Milan a San Siro anche per un gol di braccio di Cutrone che, volontario o meno, sarebbe stato da annullare.



"Spiegami il Var - ha tuonato il presidente biancoceleste Lotito a tu per tu con Nicchi tra una votazione e l'altra del prossimo presidente Figc -. Senza tutti questi errori la Lazio sarebbe prima in classifica" elencando tutti i torti subiti. Pacata la risposta del numero uno dell'Aia: "Non è così e posso spiegarti. Il Var funziona, ma gli errori ci saranno sempre".