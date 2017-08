Supercoppa, Inzaghi sprona la Lazio: "Servirà una partita coraggiosa"

12 agosto 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Come arriva la Laizo alla finale?

"Penso che la Lazio ci arrivi bene. Abbiamo fatto un buonissimo precampionato, lavorando dal 4 luglio sapendo di avere la Supercoppa come prima partita. Ci siamo preparati bene per la partita di domani".



Quale erore non va ripetuto contro la Juve?

"Sappiamo di incontrare la miglior squadra d'Italia, ultimamente siamo stati sfortunati con loro. Dovremo fare la partita perfetta. In finale di Coppa Italia abbiamo fatto una buona gara ma concesso anche un gol evitabile con errori inutil. E quindi abbiamo perso meritatamente".



Su Felipe Anderson

"Abbiamo fatto un'ottima preparazione, ma abbiamo avuto un problemino con Felipe Anderson che stava facendo un'ottima preparazione. Proveremo a recuperarlo, oggi vedremo come sta ma vgliamo recuperarlo".



Come stanno Marusic e Lucas Leiva?

"Credo che Marusic sia a buon livello, sta cercando di imparare in fretta l'italiano. Vedremo tra lui e Basta chi giocherà, ho ancora qualche dubbio. Leiva dopo pochi giorni chiamava già i compagni per nome, sono convinto che ci darà una grande soddisfazione".



Che differenze ci sono tra queste due squadre rispetto allo scorso anno?

"Per costruire grandi squadre bisogna dare continuità al gruppo. Con Biglia la società ha cercato di trattenerlo, io stesso l'ho fatto. Abbiamo fatto tutti il possibile. Lui però aveva già fatto la sua scelta alla fine della stagione. Ora sono soddisfatto dei ragazzi arrivati. Quest'anno avremo tre competizioni e avremo bisogno di altri innesti per essere pronti".



Keita come sta vivendo questa vigilia?

"Io osservo tutto e guardo i volti dei miei ragazzi. Nella mia testa c'è il pensiero che i miei giocatori devono dare il 100%. Se vedrò questo in Keita, se vedrò che sarà in grado di dare il massimo allora giocherà, altrimenti guarderò gli altri ragazzi".



La Juve è favorita?

"I numeri parlano chiaro. Abbiamo una tradizione sfavorevole contro di loro, non solo noi ma anche le altre squadre. Dovremo fare una grande partita, ci vorrà coraggio e dovremo essere squadra per lottare tutti assieme su ogni pallone. Siamo orgogliosi di essere qui e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Partiamo sfavoriti ma nel calcio non si sa mai".