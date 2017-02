Stadio Olimpico Roma: barriere abbassate e telecamere dedicate alle curve

20 febbraio 2017

Via all'abbassamento delle barriere, implementazione del sistema di videosorveglianza con telecamere dedicate in via esclusiva alla zona centrale delle curve e rafforzamento della presenza degli steward dello stadio Olimpico di Roma. E' quanto è stato definito in un tavolo tecnico svolto presso gli uffici della Questura di Roma. I lavori inizieranno dopo Roma-Villarreal per essere completati entro il derby dell'1 marzo.