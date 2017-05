Serie A: Lazio-Sampdoria 7-3, biancocelesti matematicamente in Europa

LA PARTITA

Continua il momento magico per la Lazio, che spazza via la Sampdoria e conquista matematicamente un posto per la prossima edizione dell'Europa League. La banda di Inzaghi, alla terza vittoria consecutiva (16 gol fatti nelle ultime tre partite), si scatena con un 7-3 imbarazzante per i blucerchiati, usciti dal match dopo nemmeno 120 secondi: Keita apre subito le danze, poi l'espulsione di Skriniar al 18' (fallo su Keita a due passi dalla porta) chiude di fatto la gara e spegne del tutto la Samp, ormai senza più motivazioni come testimoniato dal crollo verticale negli ultimi cinque match, dove sono arrivati solamente due punti.



Il 3-5-2 si conferma un vestito su misura per la Lazio, che con questo assetto ha centrato le ultime tre vittorie (tra cui il derby) e ha permesso a Keita di scatenare tutto il proprio potenziale. Il senegalese, dopo l'1-0 immediato (destro a incrociare su assist di Milinkovic), al 18' provoca il rigore più espulsione (fallo di Skriniar su chiara occasione da gol) che consente a Immobile di trovare il bis. La squadra di Giampaolo dà cenni di vita al 32' con Linetty (a segno di sinistro grazie a un bell'assist di Quagliarella), ma poi sprofonda tra il 36' e il 45': Hoedt cala il tris sugli sviluppi di un corner, Felipe Anderson torna segnare su rigore (fallo di Regini su Lulic) e De Vrij, con un piattone destro, fa secco Puggioni dal limite dell'area.



Non è semplice descrivere dal punto di vista tattico un match che, in pratica, non è mai esistito. L'inferiorità numerica costa alla Samp anche la sostituzione di Schick, che toglie a Quagliarella un partner importante per tentare quantomeno una minima reazione. Così nella ripresa arrivano anche le reti di Lulic (colpo di testa al 65') e Immobile, che trova la doppietta al 70' grazie a un assist di Keita, con cui l'intesa è ogni settimana che passa più impressionante. Solo nel finale, con la Lazio comprensibilmente rilassata, dai blucerchiati arrivano un paio di segnali d'orgoglio: Quagliarella timbra la doppietta tra il 72' e il 90' (rigore per fallo di Wallace su Torreira), ma è ormai troppo tardi per salvare la faccia.