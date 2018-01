Serie A, Lazio a valanga: 5-2 alla Spal, Immobile ne fa quattro

6 gennaio 2018

LA PARTITA

Un primo tempo schizofrenico, entusiasmante per gli spettatori neutri, da batticuore per i tifosi interessati, da incubo per gli allenatori. Sei gol in quaranta minuti con un mix di giocate da urlo e incredibili sfondoni difensivi. Una ripresa altrettanto altalenante, con meno squilli ma con occasioni in entrambe le aree di rigore. Anche sul 2-5 c'era l'impressione che, da un momento all'altro, potesse accadere qualcosa.



La Befana porta in dono un carico di carbone strameritato per le difese di Spal e Lazio e una quantità di dolci extra soprattutto per Ciro Immobile, autore del suo primo poker in carriera. Quattro gol in una sola partita, proprio come fece il suo allenatore Simone Inzaghi il 14 settembre 2000, in Champions, in Lazio-Marsiglia. Il balzo in testa alla classifica dei marcatori è cosa fatta: 20 reti in Serie A, staccato Icardi. Una marcia ripresa dopo qualche battuta d'arresto. Ma, soprattutto, riavviata delle illuminazioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Ecco, tra i due, il serbo ha dimostrato un po' di sufficienza e incostanza, fino alla sostituzione.



Lo spagnolo, invece, ha letteralmente incantato. Lo ha fatto con un gol che non si vede spesso nelle categorie alte, quasi da futsal: stop con dribbling a seguire, doppia "rullata" di suola con i difensori che sono andati per terra come birilli e destro piazzato. Applausi, come applausi per l'assist dell'1-2, d'esterno destro, di prima.



Tra le pieghe profonde di questa partita ricchissima di gol, occasioni, giocate, ci sono però i tantissimi demeriti delle due squadre in fase difensiva. Terribile la prova di Wallace, nella Lazio: rigore dell'1-1 provocato e regalo del 2-3 ad Antenucci, respingendo di testa centralmente un cross innocuo. Inzaghi si è sbracciato per tutto il match perché anche nella ripresa i biancocelesti hanno rischiato di continuo di subire la terza rete: solo il palo sulla punizione di Viviani e un guizzo di Strakosha hanno evitato che il match si riaprisse, incredibilmente.



Ecco: se da un lato la Lazio ha dato una dimostrazione di quasi onnipotenza offensiva, sospinta anche da un devastante Lukaku sulla sinistra (sarà difficile tenerlo fuori, se è questa la sua condizione fisica), ecco che la coperta è parsa oltremodo corta: tutto il bello in fase di rifinitura ha lasciato delle magagne importanti in fase di copertura. La difesa è parsa senza certezze e forse le voci sul mancato rinnovo di De Vrij hanno lasciato qualche ruggine. Un fattore da aggiustare, perché la Spal, che si è proposta in avanti con coraggio e anche qualità, si è resa pericolosa in più di una circostanza. La squadra di Semplici, però, ha pagato una fragilità difensiva davvero imbarazzante.



Con questo successo Inzaghi ha messo nel mirino l'Inter e il quarto posto: Lazio a 40, con l'Inter a 42. La Spal resta a quota 15, terzultima con il Crotone, sconfitto a San Siro dal Milan.