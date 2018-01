Milan, Gattuso è soddisfatto: "Una grandissima prestazione"

28 gennaio 2018

Soddisfatto, ma con i piedi per terra. Dopo la vittoria con la Lazio, Gattuso si gode il momento. "Devo ringraziare i ragazzi per la grandissima prestazione, abbiamo vinto con una squadra forte - ha spiegato -. Ma non bisogna parlare di partita della svolta, dobbiamo ragionare domenica dopo domenica". "Stiamo uscendo da un momendo difficile, ma dobbiamo farlo senza sentire la pressione di dover giocare ogni volta la gara della vita", ha aggiunto.