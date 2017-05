Milan, Fassone a Roma per Keita e Biglia

22 maggio 2017

Il nuovo Milan fa sul serio: dopo le visite mediche di Musacchio, i rossoneri provano a concludere altre trattative. Se il nome di Keita è da tempo associato al club milanese, ora spunta anche quello di un altro laziale: Lucas Biglia . Missione a Roma per Fassone e Mirabelli che hanno in programma un incontro con la Lazio per discutere dei due giocatori. Con il capitano ci sarebbe già stato un incontro segreto, per il senegalese serve un altro summit.

Vicino a piazzare colpi importanti come Kessiè e Ricardo Rodriguez, il MIlan continua a portare avanti le sue mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Montella in vista della prossima stagione. Il vertice in programma con la Lazio è un chiaro segnale di quanto serie siano le intenzioni del duo Fassone-Mirabelli che, dopo un primo incontro ravvicinato con l'agente di Biglia, dovrà discutere con Lotito il futuro di Keita su cui, però, si è mossa da tempo anche la Juventus e per cui i bianconeri sembrano in vantaggio nonostante le parole di Marotta ("Keita già nostro? Assolutamente no. È un giocatore della Lazio e ha un altro anno di contratto" ha detto in mattinata il direttore generale). Dopo la giornata di oggi, dunque, sembrerebbe Biglia il più vicino a vestire il rossonero. Il capitano ha ancora un solo anno di contratto con i biancocelesti e una giusta offerta potrebbe convincere Lotito a lasciar partire il centrocampista.