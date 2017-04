Lazio, Peruzzi: "Non c'è niente da distruggere nel derby"

27 aprile 2017

Peruzzi che parla così a Premium Sport del buon momento della squadra: "E' merito di Inzaghi e dei calciatori che hanno ottenuto dei buoni risultati. Dobbiamo far fruttare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. L'obiettivo è farlo fruttare. Siamo quarti in campionato e siamo arrivati in finale di Coppa Italia, ma non abbiamo ancora vinto niente. Rispetto ai derby di Coppa Italia sarà una partita diversa. In quell’occasione si giocava sulle due partite, quindi c’era andata e ritorno. Abbiamo perso non benissimo il primo di campionato. Ora loro hanno cambiato anche un po’ il sistema di gioco. Sarà un derby diverso dagli altri tre".



"Tutte e due le squadre hanno da perdere - aggiunge l'ex portiere biancoceleste - e noi vogliamo cercare di mantenere la nostra posizione, così come loro. È importante proprio per quello. Sono punti fondamentali proprio per questo motivo". Poi il commento alle parole di Totti che ha detto che vuole distruggere gli avversari: "A volte ci sono degli slogan, frasi che uno dice per portare la gente allo stadio. Sarà una partita molto sentita perché a Roma è così, ma non stiamo qui a parlare di distruggere. Cercheremo di vincerla, quello sì, perché per noi è un match importantissimo".