Lazio, la Serbia si ricorda di Milinkovic-Savic: convocato dopo 17 mesi

31 ottobre 2017

C'è voluto un cambio in panchina perché la Serbia si accorgesse di Milinkovic-Savic. Snobbato dall'ex ct Slavoljub Muslin per motivi tattici, il 22enne centrocampista della Lazio è stato ripescato dal nuovo allenatore ad interim e a novembre avrà, con ogni probabilità, la gioia di fare il suo debutto con la nazionale maggiore. Perché Milinkovic, nonostante le splendide prestazioni in maglia Lazio, non era mai stato preso in considerazione prima d'ora. Solo due convocazioni, una nell'ottobre del 2015 e l'ultima nel maggio 2016, ma senza mai avere debuttare. Da un lato la Lazio non può che essere orgogliosa, dall'altro il doppio impegno in Asia (10 novembre Cina, 14 novembre Corea del Sud) potrebbe restituire un giocatore un po' stanco per il lungo jet-lag.



Insieme al laziale, che così può cullare il sogno di giocare il Mondiale in Russia, ci sono altri tre "italiani": Kolarov, Maksimovic e Ljajic.