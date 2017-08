Lazio, l'agente di Keita all'attacco: "Verità sotto gli occhi di tutti"

15 agosto 2017

La rottura tra Keita e la Lazio continua a tenere banco. In attesa di sviluppi sul suo possibile passaggio alla Juve, su Twitter si è sfogato l'agente del giocatore, Roberto Calenda : "La società non intende investire sul giocatore. Smentisco categoricamente che lui si sia tirato indietro o che avesse problemi muscolari. Anzi, si è allenato sempre con impegno, preparandosi alla partita come al solito" ha tuonato il procuratore.

Un lungo post con il quale l'agente del senegalese ha voluto esprimere la posizione del suo assistito attaccando la società biancoceleste: "La verità è sotto gli occhi di tutti: a Keita la Società non ha fatto un'offerta di rinnovo contrattuale adeguata e non l'ha convocato per la prima partita importante della stagione. Non dico che non ha giocato, non è stato neppure convocato. Evidentemente la Società non intende investire sul giocatore. Il resto sono chiacchiere che servono solo a mascherare questa realtà".