Lazio, l'addio di Keita: "E' il momento di spiccare il volo"

30 agosto 2017

Addio alla Lazio dopo 6 anni. Keita Balde è un giocatore del Monaco e attraverso un video pubblicato sui social ha voluto salutare e ringraziare la sua ex squadra e i suoi ex tifosi: "Devo spiccare il volo e provare a farcela da solo. Grazie a tutti coloro che mi hanno insegnato, aspettato e cresciuto. Non parlo solo di calcio ma anche di vita reale" ha scritto il senegalese. "Vado, voglio andare, non potevo più restare e lo sapete".