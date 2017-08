Lazio, Keita all'attacco: "Stavo bene, la non convocazione mi amareggia"

12 agosto 2017

Vigilia agitatissima in casa Lazio. A meno di 24 ore dalla Supercoppa Italiana con la Juventus è riscoppiata la grana Keita. Non convocato da Inzaghi, il senegalese ha attaccato la società su Twitter: il suo addio alla Lazio sembra ormai ad un passo. "La mancata convocazione per la finale di Supercoppa mi ha profondamente amareggiato. È la prima partita importante della stagione, per la quale mi ero preparato e mi sono fatto trovare pronto. La decisione della società, evidentemente estranea a criteri puramente sportivi, mi crea un disagio psicologico del quale non so valutare adesso le conseguenze".