Lazio, Inzaghi: "Voglio una squadra più cattiva"

17 febbraio 2017

"Veniamo da tre ottime partite - aggiunge il tecnico - In tutte abbiamo dominato per impegno profuso e per prestazione. Sono orgoglioso della mia squadra, l'unico rammarico è il non aver chiuso certe gare. Sappiamo di dover migliorare, ma le ultime prove sono state ottime. Dovevamo vincere, ma fa tutto parte del processo di crescita. Dobbiamo acquisire cattiveria, quella che serve per chiudere le gare. Domenica col Milan abbiamo fatto una grandissima partita. Empoli è un campo insidioso, la squadra gioca da tanti anni insieme e l'allenatore mi piace molto. Noi però siamo pronti, la squadra sa che è un campo insidioso e servirà il meglio per fare risultato".



Ma per Inzaghi la strada è quella giusta: "Dobbiamo continuare a giocare così. Se ci riusciremo vinceremo tante partite. Siamo in quella zona di classifica da inizio anno e dobbiamo rimanerci, serve continuità e lavoro durante la settimana. Sulla formazione c'è qualche dubbio. Lulic si è allenato bene, è dispiaciuto ma l'ho visto bene e pronto, giocherà. Bastos sta pagando l'infortunio che ha avuto, ma ora si sta allenando molto bene. Chi era dietro di lui si è fatto trovare pronto, ma io le mie scelte le faccio con molta tranquillità. E' un giocatore importante, quando lo riterrò opportuno lo butterò dentro. De Vrij è uno di quelli da monitorare. Faremo una valutazione approfondita, le prossime settimane avremo tante gare da giocare".



Per gli attaccanti poi soltanto elogi: "Tutto è migliorabile. Al di là di questo, i miei attaccanti con il Milan hanno fatto una grande gara. Io sono felice della prestazione. Lo stesso Immobile ci ha aiutato tantissimo. E' normale che tutti debbano essere più cattivi, dagli attaccanti ai difensori, ma sono soddisfatto delle prestazioni. Con l'Empoli servirà una gara veloce, rapida e concentrata. Felipe Anderson domenica ha fatto la sua migliore prestazione. Se ci fosse stato il gol sarebbe stato il top, ma sono felice perché è un giocatore importante e lo sta dimostrando sul campo".