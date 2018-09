Lazio, Inzaghi: "Vittoria importante, ora ripartiamo"

02/09/2018

"Nei primi 45' non siamo riusciti a segnare un po' per colpa nostra, un po' per sfortuna - ha continuato -. Poi abbiamo sbloccato la gara e ci siamo rilassati, rischiando anche un po' nel finale". Poi una battuta sullo stato di forma della squadra: "Tutti devono ancora salire di condizione, poi arriverà l'Europa League e potrò vedere all'opera anche i nuovi arrivati, che ci saranno molto utili nel corso della stagione". "I ragazzi hanno lavorato bene questa settimana, con fiducia e convinti di poter vincere", ha aggiunto Inzaghi. "Avevo visto la gara del Frosinone col Bologna, sapevamo che avrebbero potuto crearci qualche problema", ha proseguito il tecnico della Lazio analizzando il match. "Con la Juve abbiamo perso prendendo un eurogol di Pjanic e una rete fortuita di Mandzukic - ha concluso -. Sono convinto che la fortuna vada cercata. Per questo dobbiamo continuare a proporre gioco, come abbiamo fatto anche stasera".