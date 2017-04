Lazio, Inzaghi: "Vinto meritatamente, nonostate le decisioni arbitrali"

30 aprile 2017

Inzaghi non fa polemiche sugli episodi arbitrali. "Il rigore dato alla Roma? Quando giocavo ho sbagliato tanti gol anche io, Orsato per me, insieme a Rizzoli, è il miglior arbitro che abbiamo in Italia. Durante l’intervallo ha ammesso l’errore e l’abbiamo accettato. E’ normale che quando vinci poi è più facile accettare gli errori, ma siamo dovuti andare contro anche a questi episodi e agli infortuni che abbiamo avuto prima del match, ma fortunatamente ho dei ragazzi che danno sempre tutto, dal primo al novantesimo". Ma anche l'allenatore ci ha messo del suo... "Lo scetticismo di inizio stagione nei miei confronti? Sono nel calcio da 25 anni, so come funziona. Ero convinto di avere un grande gruppo dopo le sette gare dell’anno scorso. Sapevo dei timori ma sapevo che con il lavoro e la disponibilità dei ragazzi avremmo fatto un’ottima stagione".



Su Keita: "E’ una nostra risorsa, è un giocatore importantissimo per noi. Ma non voglio parlare dei singoli, voglio parlare del gruppo: sono orgoglioso di questi ragazzi, anche chi ha giocato meno mi ha dato tutto. Sono fiero di allenarli". E tra poco arriva la finale di Coppa Italia contro la Juve: "Cercheremo di prepararla al meglio contro una delle squadre più forti d’Europa: proveremo a darle fastidio”.