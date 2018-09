Lazio, Inzaghi: "Vietato pensare alla Roma, possibili cambi contro l'Udinese"

25/09/2018

Incassati i complimenti per il successo contro il Genoa, Inzaghi avverte: "In campionato i giudizi possono cambiare in due giorni. L'Udinese è squadra tosta, veloce in ripartenza e con tanto fisico. Devo essere bravo a scegliere la formazione migliore". E quindi tanti dubbi: "Badelj si è inserito al meglio, Lucas Leiva giocherà meno gare dell'anno scorso ma rimane imprescindibile per noi. Caicedo? Giusto schierarlo contro il Genoa, adesso devo valutare".



Altro rebus sulla fascia destra: "Marusic ha fatto una buona partita, Patric è entrato bene. Ma a sinistra è uguale, tra Lulic e Durmisi. Berisha invece ci può dare qualità, ha tempi di inserimento e giocata. Tutti sono a disposizione tranne Radu e Lukaku".