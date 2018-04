Lazio, Inzaghi tira dritto: "Vogliamo il quarto posto"

27 maggio 2017

Le voci di mercato parlano di diversi big in partenza, ma Inzaghi non si preoccupa: "Abbiamo tantissimi giocatori, è normale che per aprire un ciclo bisogna fare in modo che i migliori rimangano. La società sta intensificando la comunicazione con loro, sta facendo di tutto, ci sarà una trattativa, ci sarà da parlare. Le parti dovranno trovare un accordo, so che la società farà di tutto per accontentarmi". "Ma comunque ho avuto garanzie, se qualche big partirà allora verrà sostituito nel migliore dei modi - ha aggiunto -. Sappiamo a cosa andiamo incontro, a una stagione complicata".



Di sicuro c'è l'intenzione del tecnico di restare sulla panchina biancoceleste: "L'ho detto in tempi non sospetti. Allenare la Lazio è il mio grande sogno, sono riuscito a realizzarlo, con il lavoro svolto negli anni passati e in questi ultimi 12 mesi grazie anche al lavoro del mio staff. Io ho detto che da entrambe le parti c'è la voglia di andare avanti insieme e questa cosa avverrà". Poi un voto alla Lazio: "Darei 9,5. Sarebbe stato 10 vincendo la finale di Coppa Italia. In partita unica avremmo potuto giocarcela, abbiamo avuto qualche problemino a Firenze dove abbiamo perso 2 giocatori importanti. Contro la Juve abbiamo fatto una buona gara, serviva una partita perfetta. Abbiamo preso gol evitabili".