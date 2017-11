Lazio, Inzaghi: "Su Immobile siamo fiduciosi, vediamo..."

4 novembre 2017

" Immobile per noi è un giocatore estremamente importante e generoso, con me ha saltato solo una volta una partita perché squalificato. C'è fiducia, vedremo se utilizzarlo o meno in base a quello che ci dice il campo". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sulle condizioni del bomber biancoceleste. Sulla gara contro l' Udinese: "Abbiamo una partita non semplice perché affrontiamo una squadra in salute. Vogliamo la vittoria a tutti i costi".

"Delneri lo conosco, è stato un mio allenatore, è molto preparato - ha proseguito Inzaghi - Sappiamo che possono giocare con vari moduli, tra 4-3-3 o 4-4-2, incontriamo una squadra molto fisica, strutturata, ci saranno tanti duelli e cercheremo di essere concentrati". Ancora su Immobile: "Immobile sembra un ragazzino, ma è un classe 90. Al di là di intervenire o di parlare, il giocatore conosce il proprio corpo più di nessun altro. Tutti quanti ci stringeremo intorno alla nazionale per andare ai mondiali".



Per Inzaghi la squadra può ancora migliorare: "I calciatori devono continuare a crescere. Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Non siamo più una sorpresa, ci siamo, il nostro auspicio è confermarci in alto per molto tempo. Siamo alla fine di un ciclo strepitoso, ma non è ancora finito. Domani abbiamo una sfida che ci può permettere di continuare la nostra striscia". E ancora: "Wallace e Felipe Anderson si aggregheranno con la squadra dopo i giorni di riposo. Non saranno convocati ma stanno rispondendo bene, vengono da due infortuni non semplici ma in via di smaltimento. Basta ho preferito non chiamarlo, domani sicuramente ritornerà da dove uscirà Caicedo. Nani titolare? Penso possa fare tutto, è normale che qualora non ci fosse Immobile abbiamo questa soluzione. Sa benissimo, di volta in volta, quel che gli chiedo".