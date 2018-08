Lazio, Inzaghi: "Speriamo che la Juve non sia in giornata. Lotito? Abbiamo riso"

24/08/2018

E' la telefonata Lotito-Inzaghi a tenere banco in casa Lazio alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus. Il tecnico dei biancocelesti ha voluto buttare acqua sul fuoco : “Se ne è parlato molto ma questi confronti sono all’ordine del giorno nel calcio - le sue parole in conferenza stampa -. E’ successo perché pretendo molto, ma quello che conta è che i confronti siano costruttivi . La telefonata successiva si è chiusa con una risata". Sulla gara con i bianconeri: “Un match che è nel nostro dna ”.

Dopo il ko contro il Napoli all’esordio la Lazio deve far punti all’Allianz Stadium alla seconda giornata nonostante ci sia davanti la Juventus: “E’ una partita bellissima da giocare, la squadra si sta preparando a questa bellissima partita, sarà difficilissima. Queste gare sono nel nostro dna. Dobbiamo sperare di non trovare i bianconeri in grandissima giornata, ma i ragazzi sono stati molto concentrati, hanno lavorato con lo spirito giusto”.