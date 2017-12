Lazio, Inzaghi: "Sotto l'albero vorrei il rinnovo di De Vrij"

23 dicembre 2017

La Lazio torna al successo con il 4-0 al Crotone: "Avevamo contro una squadra ben organizzata, ci ha concesso poco nel primo tempo - dice Simone Inzaghi dopo la gara -. Avevamo bisogno di questa vittoria e l'abbiamo centrata". Il tecnico sogna un regalo per Natale: "Mi piacerebbe trovare il rinnovo di De Vrij sotto l'albero. Per me è un piacere allenarlo, ha grandi qualità. So che sta parlando con la società, sono cose che riguardano loro, noi seguiamo gli sviluppi".

L'allenatore biancoceleste analizza così la partita: "Probabilmente avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni ma nel secondo tempo si è vista una bella Lazio. Per la prima volta avevo tutti gli attaccanti a disposizione, son contento di poter scegliere. Spero di aiutare la squadra con scelte ponderate e giuste".



Dopo la rete al Cittadella in Coppa Italia, oggi Felipe Anderson ha trovato il gol in campionato 230 giorni dopo l'ultima volta: "Sono contento che abbia fatto due gol in due spezzoni di partita - dice Inzaghi -. Sicuramente con il suo rientro la Lazio si rinforza ulteriormente. Milinkovic-Savic? Ha ampi margini di miglioramento, era ammonito e ho preferito toglierlo. Testa all'Inter? No, prima pensiamo alla Fiorentina, lavoreremo alla vigilia ed a Natale. Ci aspetta un quarto di finale importante contro i viola".