Lazio, Inzaghi:"Siamo pronti a sfidare la Roma"

27 aprile 2017

Allenamento a porte aperte per la Lazio in vista del derby. Bagno di folla E il tecnico Simone Inzaghi ha lanciato un appello in vista dela stracittadina: “E' stato bello, abbiamo ricevuto l’abbraccio dei nostri tifosi, ci fa piacere. Tutti noi speravamo in questo: sentivamo della prevendita fiacca, ma come al solito sappiamo che la gente non ci lascia mai soli. Negli altri 3 derby ci siamo sentiti sempre a casa, il pubblico risponderà alla grande anche questa volta, non ci deluderanno”.