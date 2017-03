Lazio, Inzaghi: "Siamo da Champions. Gallo? Mi tengo Immobile"

12 marzo 2017

Tre punti per continuare a credere nel terzo posto. "Noi da Champions? Condivido, siamo in un bel momento - ha spiegato Simone Inzaghi -. Il Torino è una grande squadra, allenata molto bene, va affrontata come una finale perché ci sono concorrenti che non molleranno sino alla fine". Su Belotti e Immobile : "Sono i due attaccanti italiani più forti del momento. Mi piace tanto il Gallo perché fa reparto, ma non lo cambierei con Ciro".

Inzaghi spiega le difficoltà della gara contro il Toro. "Sinisa è un amico ma anche un grande tecnico, le sue squadre sono preparate bene. In più i granata hanno un organico importante e il capocannoniere della Serie A. Dovremo fare molta attenzione a Belotti, una partita giusta e con particolare concentrazione".



La sua Lazio è sempre più matura. "Io non sono sorpreso, perché avevo fiducia in questo gruppo già in ritiro. Sapevo i giocatori che avevo a disposizione e la loro disponibilità ottenuta quest’anno. Mancano i due mesi più importanti e dovremo farci trovare pronti".



Il tecnico dà qualche indicazione di formazione: "Keita aveva un permesso concordato e poi giovedì aveva un brutto taglio al piede. Ero preoccupato, ma è stato bravo lo staff medico a rimetterlo apposto. Sicuramente sarà convocato. Marchetti col Milan ha avuto un problema al ginocchio, poi si è dovuto fermare per un’influenza. Ieri sentiva ancora qualche problema, per domani non sarà ancora convocabile. Non è al 100% e Strakosha ci dà enormi garanzie. Thomas è stato davvero bravo in queste 5 partite. Patric è tornato in gruppo, vedremo. Perché Basta a Bologna ha fatto una delle migliori prestazioni della stagione".