Lazio, Inzaghi: "Sconfitta immeritata"

13 maggio 2017

Una sconfitta (indolore) a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia: la Lazio, però, esce coi cerotti dal match del Franchi. Lukaku si è fermato per un guaio muscolare ed è praticamente out per la Juve, qualche speranza in più per Parolo (problema tendineo). "Speriamo di recuperarlo per la finale" ha detto Inzaghi . Sul match: "Abbiamo fatto bene per 65', poi c’è stato un black out e mi ci dispiace per la sconfitta perché non meritavamo".

Ai microfoni di Premium Sport, Inzaghi analizza con lucidità la sconfitta di Firenze. "Abbiamo fatto bene per 65 minuti, poi c’è stato un black out e mi ci dispiace per la sconfitta perché non meritavamo: abbiamo giocato un buon calcio. Eravamo in controllo della gara, sicuramente l’scita di Lukaku non ci ha agevolato perché stava facendo un’ottima partita. Dopo il vantaggio siamo calati di tensione e abbiamo preso dei gol evitabili. Il calcio è questo, si può anche perdere ma noi vogliamo arrivare quarti".



La nota più dolente gli infortuni di Lukaku e Parolo: il terzino belga sarà assente contro la Juve. "Non ci volevano ma fanno parte del gioco. Per Lukaku sembra un problema muscolare, mentre per Parolo sembra un problema tendineo: speriamo di recuperarlo per la finale".



Chiusura sul suo futuro. "Tare ha detto che resterò qui per molto tempo? Dopo aver raggiunto l’obiettivo europeo e dopo la finale di Coppa Italia ci incontreremo io e il presidente. Qui sto benissimo, sono tifoso laziale e alleno la Lazio: spero di restare qui per molti anni".