Lazio, Inzaghi promette battaglia: "Trasformiamo l'ingiustizia in ferocia"

13 dicembre 2017

Inzaghi, dunque, promette battaglia in Tim Cup: "Dobbiamo sfogare tutto quello che c'è successo in campo, contro il Cittadella ci saranno delle insidie. E' una squadra ben organizzata che gioca bene a calcio, in Serie B è una delle migliori". "Inter-Pordenone ci deve far capire tante cose, mai sottovalutare l'avversario", ha aggiunto. Poi su Immobile: "Ciro domenica ha pagato e domani giocherà sicuramente". Crisi di gol? Sta facendo ugualmente bene. Sapevo che con Burdisso doveva stare attento, ha avuto problemi anche l'anno scorso. Andavano ammoniti entrambi e basta".



Infine ancora qualche battuta sulla gara col Toro: "Ho parlato tanto con la squadra ieri e ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardare avanti". "Sono orgoglioso e fiero di come i ragazzi hanno reagito, poteva andare molto peggio - ha aggiunto -. Probabilmente pagherà le conseguenze solo Immobile: i calciatori non si sono scomposti più di tanto". "La squadra ha perso un po' di lucidità, non dobbiamo abbatterci - ha concluso -. Se Giacomelli non avesse fatto gli errori che abbiamo visto avremmo vinto. Io ho l'obbligo di mettere in campo la formazione migliore, penserò solo al campo".