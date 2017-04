Lazio, Inzaghi: "Per l'Europa c'è ancora tanto da fare"

23 aprile 2017

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato il 6-2 rifilato al Palermo: “Avevo chiesto ai giocatori di avere un grande approccio e l’hanno fatto alla perfezione. Era una gara a detta di tutti semplice, ma a renderla semplice sono stati questi ragazzi".



Un risultato tennistico che avvicina i biancocelesti all'Europa League viste le sconfitte di Milan e Inter: "Ci sono ancora 5 partite, 15 punti disponibili, e dobbiamo fare ancora tanto. La polemica arbitrale? Domenica ci sono stati episodi controversi, ma può capitare: la categoria arbitrale italiana è molto valida. Anzi, dico da ex giocatore e da attuale allenatore che siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così. La Var è auspicabile, a patto che si possa decidere in non più di 20-30 secondi, altrimenti diventa un altro sport".



A dare spettacolo ci hanno pensato Keita e Immobile: "Ho la fortuna di averli: devo cercare di gestirli, ma sono due valori assoluti perché cambiano le partite. Non mi piace l’idea di giocare il derby alle 12.30: mi sarebbe piaciuto giocare di sera, con una cornice fantastica come quelle avute in occasione della doppia sfida di coppa Italia, ma ci adegueremo.”