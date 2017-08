Lazio, Inzaghi: "Partita perfetta, Supercoppa meritata"

13 agosto 2017

"La Lazio ha meritato la Coppa. Onore a questi ragazzi. La squadra sta bene fisicamente, ha lavorato dal 4 luglio per questa partita perché volevamo la rivincita della Coppa Italia - ha commentato Inzaghi -. Abbiamo fatto la partita perfetta, abbiamo concesso poco o nulla. Abbiamo preso due gol su due palle inattive. Keita? Penso se ne sia parlato anche troppo. Mi sono trovato con Anderson indisponibile, Keita non l’ho visto sereno e quindi sono andato avanti con questi ragazzi. Ripeto: onore a loro. Penso che stasera sia giusto godersi questa serata davanti ai nostri tifosi. Abbiamo battuto la Juventus che rispetto a noi compete per altri trofei, ma abbiamo dimostrato che con l’abnegazione tutto può succedere".



Decisivo Murgia: "Meritavamo questa Supercoppa. Siamo una grande squadra. L'abbiamo sudata, l'abbiamo voluta. Questa è per tutti i tifosi laziali. Sono emozionato e felice per la squadra che finalmente alza questa coppa. Era dura perché la Juventus ha trovato il pareggio alla fine, ma noi non molliamo mai, come ci chiede sempre il mister. Chiunque scenda in campo dà sempre tutto, è questa la nostra forza. Così si arriva alle vittorie".