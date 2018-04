Lazio, Inzaghi: "Pareggiare così fa male. Il rigore non c'era"

26 novembre 2017

Tanta amarezza e tanta rabbia. Per una vittoria sfumata in extremis e per il modo in cui sono svaniti i tre punti che avrebbero permesso alla Lazio di battere la Fiorentina e agganciare la Roma. Simone Inzaghi non nasconde il suo disappunto: "Si è vista una buona Lazio, anche se pareggiare in questo modo fa male. Ho visto l'intervento di Caicedo 20 volte, il nostro giocatore è intervenuto in netto anticipo. Il Var deve intervenire solo in casi chiari".