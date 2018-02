Lazio, Inzaghi: "Ora testa alta e pedalare"

5 febbraio 2018

Il tecnico analizza così la serata: "Abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo trovato un buon Genoa che si è difeso con ordine. Partite del genere arrivano nell’arco di una stagione, ma dobbiamo essere bravi a capire che quando non riesci a vincere allora devi almeno pareggiare. Felipe Anderson? Ho cercato di sbilanciare la squadra facendogli fare il quinto, ma non c’è nessun caso Anderson. E' un ragazzo che è stato fuori a lungo e ora sta cercando di mettersi in mostra per aiutare la squadra".



Stasera mancavano Milinkovic-Savic e Lulic: "Se è mancata fisicità con le loro assenze? Quando si perde, chi è assente ha ragione. Loro due sono giocatori importanti, ma avremmo potuto fare meglio ugualmente, ora dobbiamo subito riprenderci, perché la prossima ci aspetta una grande partita contro il Napoli. Una squadra come la nostra, che ambisce a certe posizioni, non deve prendere il gol del 2 a 1 dopo aver trovato il pareggio, è questo che mi ha fatto arrabbiare. Dobbiamo essere più lucidi. Cercheremo di analizzare quello che non è andato e ripartire dalla sfida del San Paolo, dove dovremo cercare di imporre il nostro gioco".