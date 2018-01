Lazio, Inzaghi: "Non rischio Immobile, a San Siro serve l'impresa"

27 gennaio 2018

Niente Immobile, dunque, almeno in campionato. Perché in Coppa Italia, invece, la storia sarà diversa: sempre a San Siro e sempre contro i rossoneri ma per la semifinale il tecnico potrà di nuovo contare sul suo bomber: "Sta migliorando ma non era ancora in grado. Avremmo potuto anche rischiarlo ma nell'ottica delle tante partite abbiamo parlato con lo staff medico e con il ragazzo per averlo mercoledì nel migliore dei modi". Chi giocherà al suo posto in campionato non è ancora chiaro: "Nella mia testa ho ancora tanti dubbi, abbiamo tanti giocatori davanti, dovremo farli ruotare e capire i migliori per la partita specifica". E i dubbi non riguardano solo l'attacco: "Dovrò cercare di capire la condizione dei calciatori che hanno giocato di più. Caceres ci aiuterà, è esperto ma ha bisogno di un po' di adattamento. Luis Alberto è il più riposato, Caicedo rappresenta una scelta in più". Su Nani: "E' un grandissimo giocatore, può giocare al centro dell'attacco ma anche sulla trequarti. Ha vinto tanto in carriera, è al servizio della squadra e dello staff tecnico".



La Lazio non vince in Serie A al Meazza contro i rossoneri dal 1989: "Il Milan ha capito cosa vuole il tecnico, parliamo di una squadra di grandissima qualità, con tanti giocatori, non è seconda a nessuna in questo campionato. Ha impiegato più delle altre a inserire i nuovi, ma presi singolarmente solo la Juve forse ha qualità maggiore. Per vincere a San Siro servirà un'impresa, voglio una squadra affamata" ha concluso il mister.