Lazio, Inzaghi: "Nel derby non ci sono favoriti, ma la differenza la farà la gestione dello stress"

28/09/2018

Simone Inzaghi cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato e non è spaventato dalla Roma, ma precisa: "Il derby è una partita a parte in cui non ci sono favoriti. La differenza la faranno la gestione dello stress e la fame che la squadra metterà in campo". L'allenatore della Lazio ha ribadito il concetto più volte nel presentare l'anticipo di sabato alle 15, perché il turno infrasettimanale può pesare sulle gambe e sulla testa di chi entrerà in campo all'Olimpico: "Abbiamo avuto pochissimo tempo, da un certo punto di vista può essere un male, ma anche un bene perché la Roma ha lo stesso tempo. E in generale abbiamo meno tempo per accumulare stress".