Lazio, Inzaghi: "Mancata lucidità sotto rete"

31 gennaio 2018

E ancora: "Cutrone? Gli ho fatto i complimenti, ha tutto il futuro davanti a sé. È un ottimo giocatore, mi ha detto che, dopo aver rivisto le immagini dopo la partita di domenica si è reso conto che il fallo c'era. Come non ce n’eravamo accorti noi, non se n’erano accorti gli addetti al Var. Si è scusato, gli ho detto che non c’era nulla per cui chiedere scusa".



Tornando alla partita Inzaghi ammette che "i ragazzi meritano i complimenti, hanno fatto i primi sei mesi straordinari. Il difficile arriva adesso, dovremo essere bravi a dosare le energie. Vogliamo questa finale, vogliamo andare avanti in Europa League, vogliamo rimanere davanti in campionato. Ci proveremo a tutti i costi".



Resta il tempo per un pensiero al mercato: "Milinkovic? È un giocatore giovanissimo, che riesce ad unire qualità e quantità. Per me sarebbe pronto già da ora per una big, la speranza è che rimanga ancora con noi perché gli farebbe bene. È normale che se ne parli perché sta facendo bene, lui deve continuare su questa strada e migliorare giorno per giorno. De Vrij? Con Stefan parlo spesso, è molto legato alla Lazio. C’è il desiderio di tutti che questo rinnovo arrivi, essendoci una clausola sarà oggetto di trattative. Come per Milinkovic vorrei che rimanesse, è un leader della difesa, mi auguro che possa rinnovare al più presto. Aspettiamo tutti quanti questa fumata bianca".