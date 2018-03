Lazio, Inzaghi: "La nostra classifica è bugiarda"

17 marzo 2018

"La nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi sulla bocca di tutti". Non perde la vena polemica Simone Inzaghi : "Dovremmo stare più in alto, ma ora tutto dipende da noi" ha commentato il tecnico della Lazio . "Pensiamo al Bologna che farà di tutto per complicarci la vita con Donadoni che è bravo ed esperto". Un commento sul sorteggio col Salisburgo in Europa League: "Andrei piano nell'essere contento".

Quanto alle scelte di formazione per il Bologna, Inzaghi denuncia alcuni problemi a centrocampo: "Lulic ha avuto un problemino fisico, domani sera sarà out - spiega l'allenatore -. Milinkovic vedremo, ha ancora qualche problemino, domani faremo un risveglio muscolare, vedremo se convocarlo o meno". Infine, un commento sul sorteggio dei quarti di finale di Europa League che vedono il Salisburgo come prossima avversaria dei biancocelesti: "Ho sentito qualcuno essere contento - conclude Inzaghi - ci andrei piano. Il Salisburgo non perde da 33 partite tra Europa League e campionato. Non perde in casa dal novembre del 2016, ha eliminato il Borussia e la Real Sociedad, sarei cauto. Pero' ora non penso a quel confronto, ma al Bologna".