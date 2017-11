Lazio, Inzaghi: "Immobile ha ancora problemi, spero di recuperarlo"

17 novembre 2017

Su Immobile.

"Risente un po' del problema che aveva accusato alla vigilia della gara contro l'Udinese. Mercoledì si era allenato con la squadra, ieri il problema si è ripresentato: valuteremo, ci sono speranze, vedremo come reagirà. Ciro è un giocatore generoso, la scorsa stagione ha saltato solo due partite, c'è la speranza di vederlo in campo domani".



Cos'è il derby per Inzaghi?

"Non è una partita uguale alle altre, sono due partite a sé in un campionato. L'anno scorso addirittura 4, sono partite con altissima tensione. Dovremo avere corsa, grinta e determinazione, affrontiamo una squadra che ha una qualità assoluta e che non avrà paura di affrontare una Lazio che sta vivendo un ottimo momento".



Sulla partita di domani.

"Chi vincerà questo derby avrà l'inerzia a favore. Il derby va giocato nel migliore dei modi, i ragazzi sono rientrati bene dalle nazionali, dovremo verificare Immobile e oggi lo faremo. Poi vorrei che sia un derby all'insegna dello spettacolo. In questi giorni è caduto l'anniversario della scomparsa di Gabriele Sandri, mi auguri che sia un grande spettacolo. Roma e Lazio stanno bene, si affronteranno a viso aperto, troveremo una Roma con tante soluzioni, insieme alla Juve hanno la rosa più lunga e allestita meglio della Serie A. Stimo Di Francesco, è già riuscito a trasmettere alla Roma le sue idee di calcio".



Sulla gestione di Immobile in Nazionale.

"Mi aspettavo una gestione diversa? No, ha giocato le due partite al massimo delle possibilità, sapevamo tutti che aveva un problema, ma mi aspettavo due partite di grande intensità. Ha ancora il problema nello stesso punto, oggi verificheremo".



Su Felipe Anderson e Wallace.

"Si sono allenati con la squadra bene, però non ancora ai loro livelli, alla fine delle sedute avevano ancora dei problemi. Abbiamo deciso che faranno 4-5 giorni differenziati in vista dell'Europa League. Quando li avrò a disposizione li vorrò al 100% e non part-time. Sono importantissimi, lo sanno, Wallace e Felipe con me hanno fatto sempre benissimo".



Sulla preparazione del match.

"Questa partita sappiamo che non è uguale alle altre, l'anno scorso ne abbiamo fatti quattro, i nuovi acquisti non l'hanno ancora disputato, ma hanno esperienza internazionale. Ogni giocatore è libero di prepararlo come vuole. Noi dello staff abbiamo cercato ancora una volta di ricordare a tutti cosa sia il derby per questa città e per tutti i tifosi".



Su Parolo e Immobile.

"Hanno vissuto una grandissima delusione, il calendario prospetta subito una grande partita, la loro rabbia agonistica avranno modo di sfogarla domani, sperando che Immobile sia in campo".



Sul confronto tra la Roma di Di Francesco e Spalletti?

"Sono due squadre forti. Spalletti e Di Francesco sono bravissimi, tra i migliori. La Roma ora subisce meno gol perché concede meno, forse anche davanti creano un po' meno perché hanno perso Salah e non hanno ancora a disposizione Schick. Ma in poco tempo hanno messo tutti in pratica le idee dell'allenatore".



Sul confronto tra Lazio e Roma.

"A giugno nessuno si sarebbe immaginato la Lazio davanti alla Roma. Noi abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo continuare e giocare partita per partita, rimanendo insieme a squadre che a inizio anno davano tutti davanti a noi".



Sul Var.

"Siamo alla 13.ma giornata, i giocatori si sono abituati alla Var, il guardalinee resta magari con la bandierina giù e poi si verifica. Anche noi ci stiamo abituando. La Roma è una squadra che cambia spesso atteggiamento, a volte è aggressiva, a volte aspetta l'avversario, mi aspetto entrambe le cose. Abbiamo analizzato anche la partita con il Chelsea, sono organizzati e ben allenati".



Che tipo di gara si aspetta?

"Sarà una bellissima partita, sono sue squadre che stanno offrendo un grandissimo gioco e che hanno giocatori di grande qualità. Che vinca il migliore".