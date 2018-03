Lazio, Inzaghi: "E' un momento cruciale, non siamo in calo"

10 marzo 2018

Mister Inzaghi ha parlato del momento della sua squadra: "È un momento importante della stagione, adesso mancano tre partite per arrivare alla sosta e dovremo tirare fuori tutte le energie che abbiamo. Abbiamo tre sfide importanti tra Cagliari, Dinamo Kiev e Bologna". Un momento dove i risultati non arrivano: "I risultati e le vittorie aiutano a lavorare meglio e a sentire meno la stanchezza. Con la Dinamo sono contento del primo tempo, mentre nel secondo dovevamo fare di più. Mentre con Milan e Juve abbiamo fatto buone gare per tutto il tempo, con in Europa League non siamo stati squadra nel secondo tempo. Un momento negativo ci sta. Quello che stiamo facendo non basta per vincere determinate partite e dovremo fare di più".



Sulla formazione anti-Cagliari, il tecnico non si è sbottonato: "Sicuramente giocheranno Parolo e Luis Alberto che hanno riposato giovedì. Per quanto riguarda gli altri, sceglierò il meglio, sapendo che chi entrerà in campo dovrà darmi il 120%. Dobbiamo valutare qualche giocatore. Qualcuno ha avuto una mezza giornata di riposo in più. Sono tutti convocati ad eccezione di Marusic e Caceres". lulic, intanto, è recuperato: "È ristabilito. Ha avuto qualche giorno di influenza pesante, ma stamattina si è allenato bene. Penso possa giocare anche lui, però deve recuperare energie. Vedremo domani se sarà in grado di scendere in campo".



Interrogato su un possibile cambio di modulo, Inzaghi ha detto: "Si fa sempre in tempo a cambiare. L'anno scorso eravamo all'inizio di un ciclo dove eravamo partiti con mille titubanze e cambiavo di più. I ragazzi ora hanno trovato certezze, siamo ad un buon punto in campionato, siamo gli unici ad aver vinto un trofeo e sono contento perché se la Lazio non vince da tre giorni fa notizia. Non vedo una squadra in calo, ma una squadra che nelle ultime tre di campionato ne ha vinte due e perso una immeritatamente con la Juve. Con la Dinamo non è andata benissimo, però ora testa al Cagliari".