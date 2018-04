Lazio, Inzaghi e gli errori arbitrali: "Quanto accaduto ci deve fare diventare ancora più squadra"

16 dicembre 2017

Dopo il ko col Torino e le polemiche per l'espulsione di Immobile, domani la Lazio proverà a ripartire in casa dell'Atalanta. "Grazie a quello che è successo a noi ci sarà più attenzione per tutti, vorrei che nessun collega passi quello che è accaduto a noi - dice Inzaghi alla vigilia -. Serve più attenzione, sono cose che non devono più accadere. I punti dovevano essere di più, ci sono stati tolti. Quanto successo deve essere una possibilità per diventare ancora più squadra".