Lazio, Inzaghi: "Due priorità: il rinnovo di De Vrij e i tre punti con la Spal"

5 gennaio 2018

"Siamo in attesa di novità su De Vrij : mi auguro che possa restare con noi". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi , parlando della questione relativa al rinnovo di contratto del difensore olandese in scadenza il prossimo 30 giugno. "Il suo rinnovo è un mio desiderio perché è un giocatore straordinario. Ma, ad eccezione di De Vrij, fino ad oggi non ho parlato di mercato con la società perché ancora dobbiamo restare concentrati sulla Spal ".

"Domani inizierà il girone di ritorno, in quello d'andata ci siamo ben comportati, ma ci manca ancora una partita che recupereremo dopo la sosta con l'Udinese" ha continuato Inzaghi. "Domani dovremo esser attenti e concentrati mettendo in mostra la giusta personalità: affronteremo una compagine come la SPAL che ci ha creato difficoltà nel primo turno di campionato. Mi auguro di poter far meglio nel girone di ritorno: ora abbiamo più certezze, siamo in crescita e vogliamo migliorarci ancora".