Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo chiudere prima le partite"

16/09/2018

Giovedì è in programma l'esordio in Europa League con l'Apollon: "Ho gente in panchina che sta bene e che non vede l’ora di giocare, schiererò la formazione migliore possibile". Oggi si è visto Correa negli ultimi 20 minuti: "Sono stato in dubbio fino all’ultimo se farlo giocare dall’inizio. L’ho voluto a tutti i costi, stasera mi spiace che non abbia potuto fare gol però ho tanta fiducia in lui e sta crescendo di giorno in giorno. Si è ambientato bene, ci darà soddisfazioni. Radu e Leiva? Saranno da valutare, penso che Radu abbia avuto un problema muscolare mentre Leiva un crampo che ci può stare".