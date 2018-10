Lazio, Inzaghi: "Con l'Inter rivincita Champions"

28/10/2018

"Se con l 'Inter è una vendetta sportiva? È normale che ci sia un'attenzione particolare per questa partita. L'Inter è costruita per vincere lo scudetto ma in questi anni abbiamo dimostrato che con tantissima attenzione possiamo giocarcela ad armi pari". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi lancia la sfida ai nerazzurri. "E' molto importante per noi. Sappiamo quel che è successo il 20 maggio e lo terremo ben presente. de Vrij ? Lo rifarei giocare".

"Quella del 20 maggio scorso fu una gara dominata per 75 minuti, poi perdemmo la sfida nell'ultimo quarto d'ora insieme alla qualificazione in Champions League - ha proseguito Inzaghi alla vigilia - Siamo reduci da un'ottima gara. La squadra ha offerto un'ottima prestazione giovedì scorso, il Marsiglia è paragonabile alle migliori formazioni del nostro campionato essendo costruita per vincere la Ligue 1. Siamo stati molto organizzati senza concedere nulla ai francesi. Abbiamo qualche giocatore da recuperare, Lucas Leiva non ci sarà e dovrò invece valutare Badelj, Caicedo e Immobile. Se mancherà qualche uomo importante lo sostituiremo nel migliore dei modi. Cambierò qualcosa nella formazione iniziale perché è difficile giocare gare così intense in pochi giorni.



All'Olimpico torneranno Candreva, Keita e de Vrij: "Mi hanno dato tanto e io ho dato tanto rispetto a loro ricevendone altrettanto. Li rivedrò con piacere perché mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso di allenatore". Parole di elogio per Icardi: "Insieme a Immobile, Dzeko e Higuain è tra i migliori centravanti della Serie A, senza dimenticare CR7. Ogni squadra vanta un attaccante fortissimo: Icardi è un finalizzatore che si sta impegnando per servire la squadra anche fuori dall'area di rigore. Sarà un osservato speciale".