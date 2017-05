Lazio, Inzaghi: "Ci dispiace, teniamo al 4° posto"

21 maggio 2017

Ai microfoni di Premium Sport, Simone Inzaghi commenta la sconfitta contro l'Inter. "La stagione resta straordinaria, siamo rammaricati perché volevamo chiudere con una vittoria in casa - ha spiegato -. Abbiamo giocato molto bene per 35 minuti, poi dopo il pari si è spenta la luce". Quarto posto a rischio: "Ci teniamo, ma a Crotone non sarà facile". Sul futuro: "Ora dobbiamo trattenere i migliori. Sto bene qui, troveremo un accordo per il rinnovo".

Inzaghi analizza la sconfitta con lucidità. "La stagione resta straordinaria, siamo rammaricati perché volevamo chiudere con una vittoria in casa. Abbiamo giocato molto bene per 35 minuti, poi dopo il pari si è spenta la luce e sono successi degli episodi. Dispiace aver perso l’ultima gara davanti ai nostri tifosi ma il calcio è così, non ti perdona niente".



Ora il quarto posto è a rischio, con l'Atalanta solo a un punto. "Vogliamo arrivare quarti ma sappiamo che a Crotone non sarà semplice".



Ribadito l'appello della vigilia alla società. "Questa squadra può aprire un ciclo? Quando si vuole aprire un ciclo bisogna partire dai migliori giocatori che si hanno in rosa. Dobbiamo cercare di trattenerli e speriamo di riuscirci".



Sul suo futuro. "Rinnovo automatico in caso di qualificazione all’Europa League mi ha penalizzato? No, al di là del rinnovo fa piacere se qualche altra squadra si interessa a me. Io sto bene qui, mi incontrerò con il Presidente e penso che troveremo un accordo per proseguire la mia avventura qui a Roma".



Inzaghi si tiene stretti Immobile e Keita. "Manca una punta di peso? Penso che Immobile e Keita abbiano fatto grandissime cose e ci abbiano permesso, insieme a agli altri, di raggiungere l’Europa League con quattro giornate dalla fine".



Chiusura con applauso agli Irriducibili. "Lo striscione della curva per Totti? Al di là delle rivalità i tifosi laziali hanno sempre dimostrato di essere sportivi e hanno voluto omaggiare Francesco".