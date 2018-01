Lazio, Inzaghi: "Bravissimi Felipe Anderson e Nani"

24 gennaio 2018

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro l'Udinese che vale il terzo posto in solitaria. "Per noi era una partita importantissima, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Anderson e Nani sono stati bravissimi, hanno fatto esattamente quello che gli avevo chiesto". Ora il doppio confronto con il Milan: "Uno scherzo del calendario. E' è in salute e ha qualità". Sul rinnovo di de Vrij. "Sto aspettando la firma come tutti, penso che arriverà".

"Davanti a noi abbiamo un ciclo interminabile di partite, dovremo affrontarle con calma e io dovrò scegliere sempre l’opzione migliore - ha spiegato Inzaghi -. L’Udinese era una squadra da affrontare col piglio giusto, abbiamo vinto meritatamente. Al gol di Anderson ero contento perché abbiamo chiuso la partita, l’Udinese poteva ancora riaprirla con il cambio di modulo. Sono contento che l’abbia segnato Felipe perché se lo meritava.



"La Lazio una sorpresa? Adesso siamo lì e se ne parla di più, probabilmente all’inizio nessuno ci avrebbe visto lassù. Essendo andati avanti in tutte le competizioni cercheremo di onorarle tutte al massimo".



Ora la doppia trasferta di San Siro contro il Milan, prima in campionato e poi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. "Il Milan è in salute, ha qualità, stanno facendo bene con Gattuso. In queste due partite saremo lontani dal nostro pubblico e loro saranno avvantaggiati, noi andremo per fare le nostre partite e andare avanti sia in campionato che in Coppa Italia".