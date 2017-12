Lazio, Inzaghi: "Bravi a reagire e a vincere"

3 dicembre 2017

Simone Inzaghi si gode il successo in extremis di Marassi. "Abbiamo fatto un’ottima gara, potevamo essere già in vantaggio nel primo tempo - ha detto a 'Premium Sport' -. Poi siamo andati sotto per un nostro errore ma siamo stati bravi a reagire e a vincere in un campo molto difficile". Marco Giampaolo , invece, non nasconde il suo rammarico: "Ci hanno condannato degli episodi ma i ragazzi hanno fatto una gara straordinaria".

In casa Lazio lamentano un rigore non concesso (mano di Bereszynski nel finale). "Altro episodio dubbio in area di rigore? Non ci sono problemi con il Var, ma dispiace solo che bisogna ogni volta rallentare l’esultanza. Ho giocato tanti anni, bastava solo guardare il guardalinee per sapere se era gol o meno. E’ una questione di abitudine, dobbiamo farlo tutti. Probabilmente c’era un rigore per noi, è un periodo che ci gira storto, dovremo migliorare anche questa cosa del Var. Per noi questo era un rigore importante e non si riesce ancora a capire il rigore che hanno dato alla Fiorentina la settimana scorsa. Però va bene così, andiamo avanti".



Questo successo mette in pratica in cassaforte la qualificazione alla prossima Europa League e alimenta sempre più i sogni Champions. "Per adesso abbiamo un buon vantaggio ma il campionato è ancora lungo. Noi abbiamo l’obiettivo di restare in Europa. Stiamo sorprendendo un po’ tutti, siamo lì in alto e volgiamo rimanerci. Sarà difficile ma nonostante tutto questo gruppo non molla, lavora e vuole restare attaccato a queste posizioni".



Sulla sostituzione di Bastos. "A fine primo tempo ha avuto un problema fisico ma i medici mi avevano rassicurato. Poi dopo il gol ho inserito Patric che sta crescendo sempre di più anche in un altro ruolo".



La sua Lazio ha ormai trovato una sua fisionomia. "Stessa formazione per 7 gare di fila? Le ultime partite ho cercato di mantenere gli stessi uomini perché nelle prime avevamo avuto molti infortuni. Ma anche i tre che sono entrati dopo hanno dato il loro grande contributo".