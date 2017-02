Lazio, Inzaghi avvisa il Milan: "La sconfitta dell'andata brucia ancora"

12 febbraio 2017

La Lazio riceve il Milan e cerca la rivincita: "A tutto il gruppo brucia ancora la sconfitta dell'andata perché non abbiamo meritato di perdere - ha detto Inzaghi alla vigilia - Vogliamo fare la partita giusta e dare il massimo per ottenere i tre punti. E' una gara importante per noi ma non decisiva. C'è voglia e determinazione di continuare dopo le ultime vittorie con Inter e Pescara. Keita? L'ho visto concentrato e motivato".